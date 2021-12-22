القبض على جندي أمريكي في اليابان بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول

أخبار اليابان

ألقت إدارة شرطة محافظة أوكيناوا، يوم الثلاثاء، القبض على جندي من مشاة البحرية الأمريكية ينتمي إلى قاعدة ضربتها مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا للاشتباه في قيادته للسيارة تحت تأثير الكحول في المحافظة التي تقع أقصى جنوب اليابان.

وفقًا للإدارة، يُشتبه في أن العريف البالغ من العمر 25 عامًا، والذي ينتمي إلى معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية في أوكيناوا، كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول على طريق في بلدة تشاتان في حوالي الساعة 11:45 مساءً الاثنين (2:45 مساءً بتوقيت غرينتش).

وقد اعترف بالتهم الموجهة إليه، ثم أطلقت الشرطة سراحه وتحولت إلى تحقيق تم إجراؤه على أساس غير إجباري.

في قاعدة هانسن، بلغ عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد حوالي 200 بحلول يوم الثلاثاء.

حثت الحكومة اليابانية وحكومة محافظة أوكيناوا الجيش الأمريكي على فرض قيود صارمة على تحركات الناس، بعد أن ثبتت إصابة أربعة أشخاص مرتبطين بالقاعدة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا بحلول يوم الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)