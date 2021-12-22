اكتشاف أول حالات الإصابة بمتحور أوميكرون داخل اليابان

أخبار اليابان

قالت حكومة محافظة أوساكا إن ثلاثة من سكان المحافظةالواقعة غرب اليابان، ليس لهم تاريخ في السفر إلى الخارج، تأكدت اليوم الأربعاء من إصابتهم بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا الجديد.

ولم تعرف بعد طرق العدوى الخاصة بهم، وفقا لما ذكرته حكومة المحافظة.

وقال محافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا إن الحالات الإيجابية الجديدة هي عدوى مكتسبة من المجتمع.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع إنه يعتقد أنها أولى حالات الإصابة المؤكدة بمتحور أوميكرون في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)