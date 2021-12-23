اليابان تؤجل اتخاذ قرار بشأن الموافقة على دواء جديد لمرض الزهايمر

أخبار اليابان

قررت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء تأجيل اتخاذ قرار بشأن الموافقة على عقار جديد لمرض الزهايمر طورته شركة الأدوية البيولوجية الأمريكية بيوجين وشركة إيساي اليابانية.

إذا تمت الموافقة على الدواء، المسمى أدوكانوماب، فسيكون أول دواء في اليابان يُتوقع منه أن يمنع بشكل كامل اضطراب الدماغ المستعصي من التقدم. يُعتقد أنه فعال بشكل خاص إذا تم إعطاؤه لمرضى الزهايمر في مراحله المبكرة.

خلصت المجموعة الفرعية التابعة لمجلس الشؤون الصيدلانية والصحية للأغذية بالوزارة في اجتماع اليوم إلى أنه ”من الصعب في الوقت الحالي تأكيد فعالية“ أدوكانوماب، مشيرة إلى عدم وجود نتائج متسقة للتجارب السريرية في الخارج.

أشارت المجموعة الفرعية أيضًا إلى أن الارتباط بين الدواء وتحسين الأعراض لم يتم إثباته علميًا بعد، وأنه تم الإبلاغ عن آثار جانبية مثل تورم الدماغ والنزيف.

وقالت اللجنة: ”يجب إعادة فحص فعالية الدواء وسلامته من خلال التجارب السريرية المناسبة، واعتمادًا على نتائج إعادة الفحص، يجب مناقشة ما إذا كان سيتم الموافقة عليه مرة أخرى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)