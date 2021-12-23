إجمالي حالات الإصابة بمتحور أوميكرون يقفز إلى 160 حالة في اليابان

أخبار اليابان

تم اكتشاف إصابة 75 شخصًا بمتحور أوميكرون في اليابان يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم محلي يومي مسجل، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحالات أوميكرون في البلاد إلى 160 حالة.

من بين 75 شخصًا، أثبت إصابة 68 شخصًا في السبعينيات أو أقل،حيث تم اكتشاف إصابة 75 شخصا بمتحور أوميكرون من خلال فحوصات الحجر الصحي بالمطار بعد وصولهم من الولايات المتحدة أو أوروبا أو إفريقيا وأماكن أخرى، وفقًا لوزارة الصحة ومصادر أخرى.

والسبعة الآخرون هم أربعة أشخاص في محافظة أوساكا الغربية واثنان في محافظة أوكيناوا الجنوبية ومسؤول الحجر الصحي بالمطار.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يوم الأربعاء. تجاوز العدد الإجمالي اليومي 250 حالة للمرة الأولى منذ حوالي شهر ونصف.

انخفض عدد مصابي فيروس كورونا الذين يعانون من أعراض حادة على مستوى البلاد بمقدار اثنين عن اليوم السابق إلى 26 حالة، في حين تم تأكيد حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، أحدهما في طوكيو والآخر في محافظة كاناغاوا، جنوب العاصمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)