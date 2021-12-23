شركة بريطانية تسعى لترخيص أول قرص للإجهاض في اليابان

أخبار اليابان

تقدمت الشركة اليابانية التابعة لشركة الأدوية البريطانية لاينفارما إنترناشيونال إلى وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء للموافقة على أول حبوب للإجهاض في اليابان.

تُستخدم حبوب الإجهاض في أكثر من 80 دولة، وفقًا لمنظمة أمريكية غير ربحية، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بمثل هذه الحبوب كطريقة آمنة للإجهاض. ومع ذلك، لم تتم الموافقة بعد على استخدام حبوب الإجهاض في اليابان.

طلبت لاينفارما إنترناشيونال الموافقة على عقار الميفيبريستون، الذي يمنع آثار هرمون البروجسترون، وهو هرمون أساسي ضروري لمواصلة الحمل، والميزوبروستول، الذي يتسبب في تقلص الرحم.

في التجارب السريرية في اليابان، أجرت 93% من النساء حتى الأسبوع التاسع من الحمل عمليات إجهاض ناجحة في غضون 24 ساعة من تناول الحبوب ولم يتم العثور على مشكلة كبيرة في سلامة الحبوب.

تتم عمليات الإجهاض في اليابان بشكل أساسي من خلال إجراء يسمى التوسيع والكشط، والذي يزيل الأنسجة من داخل الرحم باستخدام معدات معدنية. وتفرض الطريقة ضغطا شديدا على المرأة لأنها تأتي مع نسبة عالية من المضاعفات مثل الأمراض المعدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)