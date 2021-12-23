الإمبراطور الأب يحتفل بعيد ميلاده الـ 88

أخبار اليابان

بلغ الإمبراطور الأب أكيهيتو، والد الإمبراطور ناروهيتو 88 عاما يوم الخميس.

يعيش الإمبراطور الأب حياة صحية ومتوازنة في مقر الإقامة الإمبراطوري المؤقت في سينتو كاري غوشو في طوكيو، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري. خلال العام الماضي، زار فقط مختبرًا بيولوجيًا ومستشفى إمبريال هاوس، وكلاهما يقع في القصر الإمبراطوري، وسط جائحة كورونا.

سيقام حدث للاحتفال بعيد ميلاده لأول مرة منذ عامين، وإن كان على نطاق أصغر.

يستيقظ الإمبراطور الأب في وقت محدد في الصباح ثم يتجول في الحديقة مع الإمبراطورة الأم ميتشيكو 87 عامًا.

بعد الإفطار، يقرأ الزوجان بصوت عالٍ كتاب ”Kaki no Tane“ للمؤلف الياباني توراهيكو تيرادا. ثم يقرأ الإمبراطور الأب الصحف ويطلع على أخر أخبار الجائحة والكوارث الطبيعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)