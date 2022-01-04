أكثر من 10 مليون ياباني ولدوا في عام النمر

أخبار اليابان

يقدر عدد الأشخاص المولودين في عام النمر في اليابان بنحو 10.25 مليون حتى يوم السبت، أول يوم من عام 2022، والذي يوافق عام النمر من بين 12 رمز من الرموز المعبرة عن الأبراج الصينية ، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية.

وهم يمثلون 8.2% من إجمالي عدد سكان البلاد والذي يقدر بنحو 125.45 مليون نسمة.

من بين السكان الذين ولدوا في عام النمر، 4.99 مليون رجل و 5.26 مليون امرأة.

أولئك الذين ولدوا في عام 1974 في جيل ”طفرة المواليد الثانية“ شكلوا أكبر مجموعة عند 1.98 مليون بين مواليد عام النمر.

ثاني أكبر مجموعة هي 1.85 مليون شخص ولدوا في عام 1950 وثالث أكبر مجموعة هم 1.53 مليون شخص الذين ولدوا في عام 1962. الأشخاص الذين ولدوا في عام 2010، العام السابق لعام النمر، يمثلون 1.06 مليون .

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)