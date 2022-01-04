اليابان تطور أول قمر صناعي في العالم مصنوع من الخشب

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تواصل جامعة كيوتو وشركة سوميتومو فورستري العمل على تطوير أول قمر صناعي في العالم مصنوع من الخشب، بهدف إطلاقه في العام المالي 2023، والذي يبدأ في أبريل/ نيسان من العام المقبل.

تخطط الجامعة اليابانية وشركة قطع الأشجار ومقرها طوكيو لبدء تجربة في محطة الفضاء الدولية بحلول نهاية مارس/ آذار من هذا العام لفحص كيفية تدهور قمر صناعي في الفضاء الخارجي.

يمكن إنشاء هيكل بسيط مثل المكعب للأقمار الصناعية الخشبية حيث لا يتعين عليها نشر الهوائيات ومعدات الاتصال الأخرى لأن المواد الخشبية لا تمنع الموجات الكهرومغناطيسية.

بالإضافة إلى ذلك، تنتج الأقمار الصناعية الخشبية جزيئات معدنية أقل دقة من تلك المصنوعة من المعدن أثناء العودة إلى الغلاف الجوي حيث يحترق الجزء الخشبي تمامًا. لذلك ، فإن الأقمار الصناعية الخشبية تحمل مخاطر أقل لتلوث طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي.

وباتت مخلفات الغزو الفضائي تمثل مشكلة تتضخم باضطراد مع ازدياد أعداد الأقمار الصناعية التي تُطلق إلى الفضاء.

القمر الصناعي الخشبي قيد التطوير من قبل جامعة كيوتو وسوميتومو فورستري يبلغ ارتفاعه وعرضه 10 سم وطوله 11.3 سم ويزن حوالي 1.1 كجم. سيتم وضعه في مدار أرضي منخفض على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر.

وبدأت شركة سوميتومو فورستري بالتعاون مع جامعة كيوتو اليابانية في وقت سابق تجريب أنواع مختلفة من الأخشاب في بيئات مناخية بالغة القسوة على الأرض بحيث تكون قادرة على تحمُّل التغير في درجات الحرارة وأشعة الشمس.