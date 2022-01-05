رئيس الوزراء الياباني يوصي أعضاء حكومته بالاستجابة بمرونة لجائحة كورونا

أخبار اليابان

أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعليماته لوزراء الحكومة المعنيين يوم الاثنين للاستجابة بمرونة لانتشار فيروس كورونا الجديد.

أعطى كيشيدا التعليمات عندما استدعى وزير الصحة شيغيوكي جوتو وآخرين إلى المقر الرسمي لرئيس الوزراء لمناقشة وضع فيروس كوورنا في البلاد، استجابة لزيادة حالات الإصابة الجديدة في البلاد وسط انتشار متحور أوميكرون.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها كيشيدا في مكتب رئيس الوزراء أو مقر الإقامة الرسمي منذ مطلع العام.

يوم الاثنين، تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في طوكيو 100 حالة لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر. كيشيدا تلقى تقارير عن مثل هذا الوضع من الوزراء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)