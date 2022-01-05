الجاباندي يغزو عالم الديكور الداخلي في أوروبا

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يستجيب ديكور الجاباندي”Japandi“ الذي يجمع بين نمطين مختلفين للعديد من الأذواق ويلبي رغبة الباحثين عن تصميم منزلي بسيط وأنيق في آن واحد، ومنذ أن ظهر هذا النمط المبتكر والذي يعتبره المختصون في الديكور هجينا ما لبث ينتشر ويلقى رواجا كبيرا بين الناس كونه يمنح الشعور بالراحة ببساطته وكذلك الإعجاب بمظهر البيت الجميل والأنيق.

الجاباندي ”Japandi“ هو اتجاه هجين في عالم التصاميم المنزلية، ويجمع هذا المظهر الجديد بين الطابع الحديث الذي يتميز به التصميم الأسكندنافي والأناقة الخالدة التي تتسم بها التصاميم اليابانية ليخلق موضة تجمع بين أفضل ما يمتاز به كلا الأسلوبين.

أظهر استطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي حول اتجاهات التصميم الداخلي الشائعة في نوفمبر/ تشرين الثاني أن عمليات البحث عن ”غرفة نوم بتصميم جاباندي“ سجلت زيادة قدرها 7900% عن العام السابق.

وقالت شركة ميلر هومز البريطانية لبناء المساكن، التي أجرت المسح، إن جاباندي هي ”الاتجاه الجديد الذي يجذب مالكي المنازل“. وقالت الشركة إنها ”تجمع بين فلسفتين إيجابيتين. Wabi-Sabi، فن قبول النقائص ، و Hygge، وهو مفهوم دنماركي لاحتضان الفرح“.

فكرة ديكور الجاباندي ”Japandi“ تبدو جديدة، لكنها باقية، من خلال الجمع بين أفضل ما تتميز به التصاميم الأسكندنافية واليابانية، ويصبح هذا النهج تجسيدا للبساطة التي يرغب الكثيرون في اعتمادها اليوم، وقد انتشرت تدريجياً في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)