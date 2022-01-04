زلزال قوي يضرب جزر أوغاساوارا اليابانية

أخبار اليابان

ضرب زلزال قوي جزر أوغاساوارا، وهي سلسلة جزر نائية في المحيط الهادئ قبالة سواحل طوكيو، صباح الثلاثاء.

وقع الزلزال في حوالي الساعة 6:08 صباحا (9:08 مساء الاثنين بتوقيت غرينتش)، بدرجة 5 قوي، وهو رابع أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل اليابانية، في هاهاجيما، وهي جزيرة في سلسلة أوغاساوارا، وتقع على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب طوكيو. .

لم تنتج موجات دث تسونامي من الزلزال، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة على عمق 77 كيلومترا في المياه قبالة جزيرة تشي تشي جيما الأخرى في السلسلة.

وقال شينيا تسوكادا، مدير قسم مراقبة الزلازل وأمواج التسونامي بالوكالة، في مؤتمر صحفي: ”يتعين على السكان البقاء في حالة تأهب لمواجهة الزلازل بمستويات شدة مماثلة لمدة أسبوع تقريبًا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)