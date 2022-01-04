اليابان.. انخفاض قياسي في وفيات حوادث المرور في عام 2021

أخبار اليابان

أظهر مسح أجرته وكالة الشرطة الوطنية يوم الثلاثاء أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في اليابان في عام 2021 انخفض بمقدار 203 حاللة عن العام السابق ليسجل بذلك 2636 حالة، وهو أدنى مستوى منذ أن أصبحت الإحصاءات متاحة في عام 1948.

بلغ الرقم ذروته في عام 1970، عند 16765 حالة، وتراجع في السنوات الأخيرة. تهدف الحكومة اليابانية إلى خفض الرقم إلى ما دون 2000 حالة بحلول عام 2025.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس(