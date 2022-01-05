الكشف عن أول ”ولادة سرية“ محتملة في اليابان

أخبار اليابان

تم الكشف يوم الأربعاء أن فتاة تتراوح أعمارها بين 10 و 19 سنة قد وضعت طفلها سرًا في مستشفى بمدينة كوماموتو بجنوب غرب اليابان، فيما يعتقد أنه أول ولادة من هذا النوع في البلاد.

قد تغير الفتاة رأيها وتكشف عن هويتها.

أنجبت الفتاة في مستشفى جيكي بالمدينة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي مع الاحتفاظ بسرية هويتها، بموجب ترتيب قدمته المستشفى في ديسمبر/ الأول 2019 لمنع الولادات الانفرادية في المنزل.

نظرًا لعدم وجود تشريع في اليابان يتعامل مع الولادات السرية، فهناك العديد من التحديات مثل ما يجب فعله فيما يتعلق بسجل عائلة الطفل.

وقال المستشفى إنه تلقى رسالة بريد إلكتروني من الفتاة المقيمة في غرب اليابان والتي كانت في شهرها التاسع من الحمل، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني وسرعان ما تم نقلها إلى الحجز الوقائي من قبل المستشفى ونجحت في ولادة الطفل تحت اسم مستعار في الشهر التالي.

(النص الأصلي بالغغة الإنكليزية، جيجي برس)