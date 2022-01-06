مطالبات بإلغاء مصطلح“ تأديب الوالدين” لأبنائهم من قانون العقوبات في اليابان

أخبار اليابان

تخطط لجنة فرعية من الخبراء من لجنة استشارية لوزير العدل الياباني لاقتراح حذف بند في القانون المدني يضمن للآباء الحق في تأديب أطفالهم، وفقًا لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن فقرة جديدة تحظر العقوبة البدنية ستضاف بدلا من ذلك.

وستقوم اللجنة الفرعية للمجلس التشريعي بصياغة مسودة لمجموعة من المقترحات في أوائل فبراير/ شباط. سيتم تقديم المقترحات إلى وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا، بعد اعتمادها رسميًا في اجتماع عام للمجلس في وقت لاحق من الشهر.

تنص المادة 822 من القانون المدني على أنه يجوز لمن يمارس السلطة الأبوية تأديب الطفل بالقدر اللازم لرعايته وتعليمه.

على الرغم من أن البند لا يؤخذ على أنه تغاضي عن العقوبة الجسدية، إلا أن بعض الخبراء يقولون إنه يستخدم كذريعة لتبرير إساءة معاملة الأطفال كشكل من أشكال التأديب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)