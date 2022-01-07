بعد فترة هدوء استمرت شهورا..طوكيو تعاني من ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال فريق من الخبراء يقدمون المشورة لحكومة العاصمة يوم الخميس إن طوكيو تشهد مستوى لم يسبق له مثيل من انتشار فيروس كورونا.

وقال الفريق في اجتماع مراقبة فيروس كورونا التابع لحكومة العاصمة: ”المستوى أعلى من أي وقت شهدناه حتى الآن“.

رفعت حكومة العاصمة حالة التأهب من أربعة مستويات لرصد حالة العدوى بمقدار درجة واحدة إلى ثاني أدنى مستوى بعد إبقائها عند أدنى مستوى لمدة شهرين ونصف.

وقالت الماحفظِة كويكي يوريكو في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع: ”ليس لدينا خيار سوى اتخاذ إجراءات لتقليص الاتصال الشخصي بشكل أكبر“.

وقالت إنها ستراجع القاعدة الحالية التي تحدد عدد الأشخاص الذين يحضرون تجمعا لتناول الطعام والشراب في مطعم أو حانة إلى ثمانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)