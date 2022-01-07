اليابان تدخل الموجة السادسة من فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال رئيس الجمعية الطبية اليابانية توشيو ناكاغاوا يوم الخميس إن اليابان دخلت الموجة السادسة من فيروس كورونا الجديد مع انتشار حالات جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وقال ناكاغاوا في مؤتمر صحفي ”أعتقد أننا دخلنا الموجة السادسة على مستوى البلاد“. ”أصبحت سرعة (انتشار العدوى) سريعة للغاية“.

وشدد على الحاجة إلى المراجعة المرنة لما يسمى بحزمة اللقاح والاختبار التي تهدف إلى تخفيف قيود فيروس كورونا، بناءً على حالة العدوى من الآن.

قال ناكاغاوا أيضًا إنه يجب على الحكومات المحلية اتخاذ الاستعدادات حتى تتمكن من الحصول على تصنيفات الحكومة المركزية لحالة كورونا ما قبل الطوارئ، بينما تتنبأ باستمرار بحالات إصابة جديدة.

قال: ”سنتعاون بشكل كامل مع سياسة الحكومة مع الشعور بالأزمة“، ردًا على التصريح الأخير لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بأن الحكومة ستحول تركيز تدابير فيروس كورونا إلى الخطوات المحلية مع الحفاظ على الإطار الأساسي الحالي للسيطرة على الحدود”.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)