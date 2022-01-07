اليابان تستعد لفرض حالة شبه طوارئ في 3 محافظات لمواجهة فيروس كورونا

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أيدت لجنة خبراء تابعة للحكومة اليابانية صباح الجمعة خطة حكومية للسماح بتنفيذ إجراءات مرحلة ما قبل الطوارئ لماوجهة زيادة حالات فيروس كورونا في محافظة أوكيناوا، ياماغوتشي، وهيروشيما

في فترة ما بعد الظهر، من المقرر أن يتم الإبلاغ عن خطة ما قبل الطوارئ إلى البرلمان، ثم اعتمادها رسميًا في اجتماع مقر الحكومة للاستجابة لفيروس كورونا.

سيتم وضع المحافظات الثلاث، التي تواجه ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، في مرحلة ما قبل الطوارئ من الأحد إلى 31 يناير/ كانون الثاني.

وفي شرح لخطة ما قبل الطوارئ في اجتماع اللجنة، قال وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المحافظات الثلاث تشمل طلبات تقليص ساعات العمل في مؤسسات تناول الطعام والشراب، بالإضافة إلى قيود على السعة.

وقال الوزير إن طلبات وقف تقديم المشروبات الكحولية يمكن أن تصدر أيضًا وفقًا لتقدير كل محافظة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)