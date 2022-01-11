”Drive My Car” أفضل فيلم أجنبي بغولدن غلوب

أخبار اليابان

فاز الفيلم الياباني “Drive My Car” للمخرج ريوسوكي هاماغوتشي، بجائزة غولدن غلوب كأفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنكليزية، خلال فعاليات النسخة الـ 79 والتي تقام دون تغطية إعلامية أو حضور شخصي.

وبحسب موزع الفيلم ، فإن هذه هي المرة الأولى منذ 62 عامًا التي يفوز فيها فيلم ياباني بالجائزة، التي كانت تُعرف سابقًا بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، منذ فيلم ”كاغي“ للمخرج كون إيشيكاوا.

تم اختيار Drive My Car ليكون المدخل الياباني للنظر في فئة الأفلام الروائية الدولية في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، والذي سيقام حفل توزيع الجوائز في مارس/ آذار. قال مراقبون إن إنجاز الفيلم في غولدن غلوب قد يساعد في بناء الزخم لاختياره كمرشح لجائزة الأوسكار.

الفيلم حائز على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان كان السينمائي، ومقتبس من قصة قصيرة للكاتب هاروكي موراكامي؛ وتدور أحداثه عندما ترحل فجأة زوجة ممثل ومخرج مسرحي من العالم تاركة وراءها سر، بعد عامين من رحيلها يصبح الزوج مسؤولاً عن الإخراج في مهرجان مسرحي ويتعين عليه تعيين سائقة خاصة له، فيجد المُخرج الذي يعيش بشعور من الخسارة العزاء بصحبتها ويدرك أن عينيه قد تجاهلت أمور لا ينبغي أن يجهلها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)