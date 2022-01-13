16 ألف مستشفى في اليابان مستعدة للتعامل مع الرعاية المنزلية لمصابي فيروس كورونا

أخبار اليابان

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأربعاء، أن إجمالي 16073 مستشفى في اليابان جاهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في المنزل أو في مرافق الإقامة في حالة زيادة حالات الإصابة.

ارتفع الرقم بأكثر من 30% من حوالي 12000 حالة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تهدف فيه الوزارة إلى تأمين العلاج الطبي للمرضى الذين يبقون في المنزل مع محاولة تفادي مشكلة النقص في أسرة المستشفيات، خاصة عندما تتزايد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

وقال وزير الصحة شيجغوكي غوتو للصحفيين ”سنواصل العمل بسرعة حتى يتمكن الناس من التعافي دون قلق حتى وسط الانتشار السريع للفيروس“، في إشارة إلى متحور أوميكرون الذي ينتشر في جميع أنحاء اليابان بوتيرة غير مسبوقة.

تسعى الحكومة إلى إنشاء نظام يمكن من خلاله لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس الاتصال بالمستشفيات في نفس اليوم أو في اليوم التالي والحصول على العلاج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)