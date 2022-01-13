اليابان تسعى لتخفيف قواعد الاستشفاء والحجر الصحي الخاصة بكورونا

أخبار اليابان

يبدو أن الحكومة اليابانية في عجلة من أمرها لتخفيف قواعد الاستشفاء والحجر الصحي في البلاد الخاصة بفيروس كورونا، في محاولة لمنع حدوث اضطراب في الوظائف الاجتماعية وسط انتشار متحور أوميكرون.

في حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، اقترح رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أن تقوم الحكومة بمراجعة معايير الاستشفاء لمرضى فيروس كورونا.

وأشار كيشيدا إلى أن متحور أوميكرون ”شديد العدوى ولكن يعتقد أنه من غير المحتمل أن يسبب أعراضًا شديدة وأن تكون فترات الحضانة قصيرة“.

والتقى يوم الأربعاء مع كيتشي إيشي، الأمين العام لحزب كوميتو شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم في مكتب رئيس الوزراء. اقترح إيشي مراجعة قواعد الحجر الصحي للمخالطين لحالات فيروس كورونا، وكذلك معايير الاستشفاء.

في رد إيجابي على الاقتراح قال رئيس الوزراء: ”نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تعكس خصائص“ القواعد الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)