لمواجهة أوميكرون.. اليابان تشجع الشركات على تعزيز العمل عن بعد

أخبار اليابان

طلب وزير التنشيط الاقتصادي الياباني دايشيرو ياماغيوا يوم الخميس من مجتمع الأعمال زيادة تعزيز العمل عن بعد، في محاولة لمعالجة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في البلاد.

قدم ياماغيوا، المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا، الطلب خلال مؤتمر عبر الهاتف مع قادة مجموعات الضغط التجارية الرئيسية الثلاث في البلاد - اتحاد الأعمال الياباني، أو كيدانرين، وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، ورابطة اليابان من مديري الشركات اليابانية.

وقال ياماغيوا في الاجتماع: ”نريد من الشركات أن تفكر فيما يمكنها فعله وكيف يمكنها التعامل مع الوضع على أفضل وجه فيما يتعلق بضمان استمرارية الأعمال“.

وحث الوزير مجتمع الأعمال على إعداد خطة لاستمرارية الأعمال تركز على العمل عن بعد، بهدف الحفاظ على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في وقت يتوقع فيه انتشار آخر للمتحور.

وقال ياماغيوا: ”نأمل في الإعلان عن الحالات المتقدمة حيث تستخدم الشركات العمل عن بعد بشكل فعال ونأمل أن ننشر مثل هذا الاستخدام للعمل عن بعد لشركات أخرى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)