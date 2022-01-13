طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى ثاني أعلى مستوى

أخبار اليابان

رفعت حكومة مدينة طوكيو مستوى التحذير الخاص بفيروس كورونا بمقدار درجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى على مقياس من أربع مستويات يوم الخميس.

رفعت حكومة العاصمة مستوى التأهب للأسبوع الثاني على التوالي.

توقع العديد من المتخصصين أن يصل عدد الحالات الجديدة اليومية إلى 10000 حالة في العاصمة اليابانية بحلول نهاية هذا الشهر.

قال أحد المتخصصين في اجتماع لمسؤولي حكومة العاصمة الذي عُقد لمراقبة وضع فيروس كورونا: ”من المهم أن نكون مستعدين جيدًا“.

نما متوسط الحالات الجديدة في طوكيو لمدة سبعة أيام بأكثر من ثمانية أضعاف من الأسبوع السابق إلى 1136 اعتبارًا من يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)