الحكومة اليابانية تسعى لتقصير المدة الفاصلة بين الجرعة الثانية والجرعة المعززة من لقاح كورونا

أخبار اليابان

قال مسؤولون يوم الخميس إن الحكومة اليابانية ستقلص الفترة الفاصلة بين الجرعتين الثانية والثالثة من لقاح فيروس كورونا إلى ستة أشهرمن سبعة أشهر لكافة السكان من المسنين، وإلى سبعة أشهر من ثمانية أشهر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 64 عامًا أو أقل بدءًا من مارس/ آذار.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو للصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الصحة شيغيوكي غوتو ونوريكو هوريوتشي، الوزير المسؤول عن حملة اللقاح، ”إن الحاجة إلى تقليص الجدول الزمني للجرعة الثالثة أمر معترف به على المستوى الدولي“ وسط انتشار متحور أوميكرون.

قال غوتو إن البلديات ستكون قادرة على تقليص الفترة إلى ستة أشهر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 64 عامًا أو أقل عندما يكون ذلك ممكنًا.

وقال هوريوتشي إن برنامج التعزيز سيغطي حوالي 100 مليون شخص في اليابان. وقال إنه يمكن تسليم حوالي 85 مليون جرعة للبلديات في جميع أنحاء البلاد بحلول أوائل أبريل/ نيسان.

في إطار البرنامج، سيتم استخدام 18 مليون جرعة من لقاح موديرنا، الذي سيتم توفيره بشكل إضافي لليابان بموجب اتفاق تم إبرامه في ديسمبر/ كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)