هبوط اضطراري لمروحية عسكرية أمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية

أخبار اليابان

قامت طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية بهبوط اضطرارى فى مهبط للطائرات العمودية بجزيرة توناكى فى محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان بعد الساعة السادسة مساء بقليل (9 صباحًا بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، وفقًا للسلطات المحلية.

ولم ترد انباء عن إصابات او أضرار نتيجة الحادث.

أبلغ الجانب الأمريكي حكومة المحافظة أن المروحية الهجومية AH-1Z التابعة لقاعدة فوتينما الجوية الأمريكية في مدينة في غينوان، قامت بهبوط احترازي بسبب مشكلة في المروحية.

وأرسلت مروحية أمريكية أخرى لإصلاح المروحية المركونة في مهبط الطائرات المملوك لقرية توناكى وعلى متنها اثنان من أفراد الطاقم.

تقع الجزيرة النائية على بعد حوالي 60 كيلومترًا شمال غرب مدينة ناها، عاصمة المحافظة. وجاءت الحادثة الأخيرة في أعقاب هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر من نفس النوع على الجزيرة في يناير/ كانون الثاني 2018.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)