اليابان تقصر فترة الحجر الصحي للأشخاص المتصلين بمصابي متحور أوميكرون

أخبار اليابان

وافق مجلس استشاري بوزارة الصحة اليابانية على نطاق واسع يوم الخميس على تقصير فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يومًا لأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بأشخاص مصابين بمتحور أوميكرون.

وصرح تاكاغي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي يرأس المجلس الاستشاري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة بأن ”الأعضاء وافقوا على نطاق واسع“ على تقصير فترة الحدر الصحي.

قال أشخاص مطلعون على المناقشات إنه كان هناك اقتراح في الاجتماع بتقصير الفترة إلى حوالي 10 أيام. يقول الخبراء إن حاملي متحور أوميكرون يصبحون أقل عرضة للتسبب في نشر العدوى بعد 10 أيام من الإصابة.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا يوم الجمعة لتقصير فترة الحجر الصحي.

حث مسؤولو المحافظات والبلديات الحكومة على تقصير فترة الحجر الصحي بسبب مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الوظائف الاجتماعية إذا انتشر المتحور بشكل أكبر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)