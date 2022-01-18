اليابان تؤكد أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور أوميكرون

أخبار اليابان

أكدت اليابان أولى حالات الوفاة بين الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون يوم السبت.

قالت حكومة مدينة شيزوؤكا إن رجلاً توفي يوم الثلاثاء في مؤسسة طبية تأكدت إصابته بمتحور أوميكرون بناءً على الاختبارات الجينية.

وقالت حكومة محافظة تشيبا إن امرأة مسنة في التسعينيات من عمرها على الأقل توفيت يوم الثلاثاء كانت مصابة أيضًا بنوع شديد العدوى.

كان الرجل في عاصمة محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان مسنًا يعاني من ظروف قاسية موجودة مسبقًا.

في هذه الأثناء، كانت المرأة التي تعيش في محافظة تشيبا الشرقية، بالقرب من طوكيو، مصابة بمرض أساسي في الدورة الدموية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)