اليابان تحيي ذكرى زلزال هانشين المدمر

أخبار اليابان

تم في مدينة كوبي إحياء ذكرى زلزال ”هانشين-أواجي“ الكبير الذي دمر العديد من المباني وتسبب في حرائق عدة في يناير/ كانون الثاني عام 1995، حيث يوافق اليوم الاثنين مرور 27 عاما على الزلزال المدمر الذيضرب غربي اليابان وأودى بحياة الآلاف. وقد جدد الناس تعهداتهم بنقل الدروس المستفادة من الكارثة إلى الأجيال الشابة.

في حديقة في حي تشو بالمدينة، أشعل الناس فوانيس من الخيزران لتشكل الأرقام ”1.17“ إشارة إلى تاريخ الزلزال، وأقاموا صلاة صامتة في الساعة 5:46 صباحًا (8:46 مساء الأحد بتوقيت غرينتش)، وهو الوقت الذي وقع فيه الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة المنطقة في 17 يناير/ كانون الثاني 1995.

واستغرق إعادة إعمار مدينة كوبي عدة سنوات حتى أن الانتهاء من إعادة بناء بعض البنايات

أقامت حكومة مدينة كوبي، عاصمة محافظة هيوغو، مراسم تذكارية قرأ فيها ساكوتو تاشيرو، المغني وكاتب الأغاني البالغ من العمر 37 عامًا، كلمات حداد كممثل للأسر المكلومة.

قال تاشيرو، الذي فقد أخته الكبرى ميزوي نيشيدا، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا في الكارثة ”أجيال كثيرة لا تعرف الكارثة، لذلك عندما ألقيت الكلمة حاولت إخبارهم بما عشته وكذلك مشاعري الحالية“.

كما ستقيم حكومة محافظة هيوغو مراسم تذكارية أمام النصب التذكاري في كوبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)