وفاة فنان المانغا الياباني شينجي ميزوشيما عن عمر ناهز 82 عاما

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توفي فنان المانغا الياباني الشهير شينجي ميزوشيما ، المعروف بالأنيمي الخاص برياضة البيسبول، بما في ذلك دوكابن وأبو-سان، بسبب الالتهاب الرئوي في مستشفى في طوكيو يوم 10 يناير/ كانون الثاني.

ولد في الفنان الراحل محافظة نيغاتا، وسط اليابان، ظهر ميزوشيما لأول مرة كفنان مانغا محترف في عام 1958 وبدأ تحفته في سلسلة دوبوكان في عام 1972.

بدأت سلسلة ”دوبوكان“ عن لاعب بيسبول شاب في المرحلة الثانوية لعبة عام 1972. استمرت السلسلة لمدة 46 عامًا، حتى عام 2018، مما دفع الكثير من الشباب في اليابان إلى ممارسة لعبة البيسبول بفضل شخصية البطل المميزة وأسلوبه الديناميكي.

كان ميزوشيما نفسه من أشد المعجبين بفريق نانكاي هاوكس، وهو فريق البيسبول المحترف الواقعي الذي يُطلق عليه الآن اسم فوكوؤكا سوفت بنك هاوكس. كانت أعماله محبوبة من قبل العديد من لاعبي البيسبول المحترفين بما في ذلك الراحل نوبويوكي كاغاوا، الذي اشتهر بجسده الضخم المشابه لجسم بطل الرواية دوكوبان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)