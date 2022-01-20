اليابان تسمح بدخول 87 طالبًا أجنبيًا برعاية حكومية

أخبار اليابان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء ، هيروكازو ماتسونو، يوم الإثنين، إن اليابان تخطط لقبول 87 طالبًا أجنبيًا ترعاهم الحكومة في البلاد كاستثناء من الحظر الذي فرضته على دخول الأجانب الجدد وسط أزمة فيروس كورونا الجديد.

هذه الخطوة تخفف بشكل فعال ما كان يُنظر إليه على أنه أكثر إجراءات مراقبة الحدود صرامة التي اتخذتها دولة عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. تعمل اليابان على تحويل تركيز تدابيرها ضد المتحور أوميكرون إلى الخطوات المحلية، بعد زيادة عدد حالات العدوى في كافة أرجاء اليابان.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: ”قررنا السماح لهم بدخول البلاد، مع مراعاة ظروفهم الفردية من منظور المصلحة العامة والضرورة الملحة“.

وقال إن 87 طالبا كانوا في غضون عام من التخرج أو إكمال دراستهم، وأن حظر الدخول كان يخشى ألا يستطيعوا التخرج.

وقال إن ”الاستعدادات لتقبلهم للإجراءات الضرورية للسيطرة على كورونا جارية على قدم وساق“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)