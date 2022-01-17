اليابان تدرس إعلان شبه حالة طوارئ لمكافحة كورونا في طوكيو والمحافظات المجاورة

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة يوم الإثنين، إن الحكومة اليابانية تدرس وضع طوكيو وثلاث محافظات مجاورة في شبه حالة طوارئ بسبب زيادة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

وقالت المصادر إن الحكومة ستتخذ قرارا بهذا الشأن يوم الأربعاء بعد التشاور مع مسؤولي المحافظة.

جيران طوكيو الثلاثة هم محافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا. تخطط حكومة مدينة طوكيو للمطالبة بفرض إجراءات مصارمة إذا وصل معدل إشغال أسرة المستشفى إلى 20% في العاصمة.

ومن بين محافظات البلاد البالغ عددها 47 محافظة، تم وضع محافظات أوكيناوا، هيروشيما، وياماغوتشي بشكل كامل في شبه حالة طوارئ.

في ظل شبه حالة الطوارئ، يخوّل مسؤولو المحافظات بزيادة تعزيز تدابير مكافحة الفيروس، بما في ذلك مطالبة محال تقديم الوجبات بإغلاق أبوابها في وقت مبكر ومطالبة الحانات والمطاعم بالامتناع عن تقديم المشروبات الكحولية.

كما يمكن للحكومات المحلية فرض حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يحضرون الأحداث العامة التي تقام على نطاق واسع، في ظل شبه حالة الطوارئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)