فيروس كورونا: اليابان تسجل 30 ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ منذ ظهور الجائحة

أخبار اليابان

وصل العدد اليومي لحالات كورونا الجديدة في اليابان إلى 31.589 حتى الساعة 6 مساءً الثلاثاء (9 صباحًا بتوقيت غرينتش)، متجاوزًا 30 ألفًا لأول مرة منذ بدء الجائحة.

كان الرقم القياسي اليومي السابق 25990 حالة تم تسجيلها في 20 أغسطس/ آب 2021، عندما كانت موجة العدوى الخامسة في ذروتها في البلاد.

وأكدت حكومة مدينة طوكيو 5185 حالة إصابة جديدة، بينما سجلت محافظة أوساكا رقمًا قياسيًا بلغ 5396 حالة إصابة جديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)