جامعة كوبي اليابانية: الجرعة المعززة تزيد من الأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون

أخبار اليابان

أكد فريق بحثي من جامعة كوبي أن جرعة اللقاح المعززة فعالة في زيادة تحييد الأجسام المضادة التي تعطل متحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا الجديد.

هذه هي أول نتيجة بحثية يعلن عنها في اليابان وتشير إلى فعالية الجرعة الثالثة المعززة ضد المتحور أوميكرون.

غطى البحث 65 طبيبًا في جامعة كوبي في العشرينات إلى الستينيات من العمر الذين تلقوا جرعة معززة من لقاح فايزر في أوائل ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

بعد تلقي الأطباء جرعة اللقاح الثانية وصلت نسبة الأجسام المضادة ضد أوميكرون 5% بعد مرور 6 أشهر. لكن من أسبوعين إلى شهر بعد أن تلقى الأطباء الجرعة المعززة، قفز معدل انتشار الأجسام المضادة إلى نسبة 100% وفقا لما قاله الفريق يوم الثلاثاء. ارتفعت كمية الأجسام المضادة بمعدل 64 ضعفًا بعد تلقي الجرعة الثالثة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)