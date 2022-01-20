اليابان تعلن حالة شبه طوارئ لكبح جماح فيروس كورونا في 13محافظة إضافية

أخبار اليابان

قررت الحكومة اليابانية رسميًا يوم الأربعاء إضافة 13 محافظة إلى حالة شبه طوارئ بسبب الزيادة المتسارعة في عدد الإصابات االمسجلة يوميا بفيروس كورونا. وسيبدأ سريان الإعلان يوم الجمعة القادم وحتى 13 فبراير/شباط.

المحافظات هي طوكيو، غونما، سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، نيغاتا، غيفو، آيتشي، مي، كاغاوا، ناغاساكي، كوماموتو، وميازاكي.

كما ستتخذ المحافظات خطوات أخرى من أجل السيطرة على تفشي العدوى مثل مطالبة المطاعم والحانات بتقصير ساعات العمل.

علاوة على ذلك، تدرس الحكومة إضافة محافظات أوساكا، كيوتو، هيوغو إلى القائمة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا طالبوا بذلك، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)