اليابان تقدم مساعدات إنسانية إلى تونغا عقب الانفجار البركاني وأمواج تسونامي

أخبار اليابان

قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيكو إيسوزاكي اليوم الأربعاء أن اليابان ستقدم أكثر من مليون دولار كمساعدات طارئة لتونغا المنكوبة بالثوران البركاني.

تخطط الحكومة اليابانية على وجه التحديد لتزويد تونغا بمواد الإغاثة مثل مياه الشرب ومعدات لإزالة الرماد البركاني.

كما تدرس الحكومة إرسال فريق مساعدات يضم أفرادا من قوات الدفاع الذاتي إلى الدولة الواقعة على جزيرة في المحيط الهادئ ، والتي تضررت بشدة من ثوران بركان غواصة يوم السبت.

وأشار إيسوزاكي إلى أنه ”يمكن استخدام السفن إذا كان من الصعب نقل (الإمدادات) جواً“.

أصدر وزير الدفاع نوبؤ كيشي تعليماته لقوات الدفاع الذاتي بالاستعداد للانتشار في نفس اليوم. بالإضافة إلى ذلك قرر إرسال ثلاثة مسؤولين من هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع إلى أستراليا كجهات اتصال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)