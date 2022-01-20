إمبراطور اليابان يعبر عن تعاطفه مع ملك تونغا على خلفية الانفجار البركاني

أخبار اليابان

أرسل الإمبراطور الياباني ناروهيتو برقية تعاطف إلى ملك تونغا توبو السادس بعد ثوران بركاني ضخم تحت البحر وما أعقبه من موجات مد عاتية ضربت الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حسبما ذكرت وكالة القصر الإمبراطوري يوم الخميس.

كان للعائلة الإمبراطورية اليابانية تفاعلات وثيقة مع العائلة المالكة في تونغا. زار الإمبراطور تونغا مع الإمبراطورة ماساكو في عام 2015، عندما كان وليا للعهد لحضور حفل تتويج الملك توبو السادس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)