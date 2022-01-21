طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

أخبار اليابان

رفعت حكومة مدينة طوكيو يوم الخميس مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة.

رفعت العاصمة اليابانية مستوى التحذير لرصد حالة العدوى بدرجة واحدة، للأسبوع الثالث على التوالي، في اجتماع اللجنة الخاصة بمراقبة وضع فيروس كورونا في العاصمة.

رفعت حكومة العاصمة أيضًا مستوى التحذير لمراقبة المنظومة الطبية بدرجة واحدةإلى ثاني أعلى مستوى على مقياس من أربع مستويات.

كانت الإصابات في طوكيو في ارتفاع منذ مطلع العام، بسبب انتشار متحور أوميكرون.

وأكدت طوكيو 8638 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، وهو أكبر عدد على الإطلاق. بلغ متوسط حالات الإصابة بالفيروس اليومية لسبعة أيام 4555.3 حالة، قفزًا أربعة أضعاف تقريبًا عن الأسبوع السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)