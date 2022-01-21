تطعيم الأطفال بين سن 5 و11 عاما بلقاحات كورونا في اليابان

أخبار اليابان

من المقرر أن توافق لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، على إعطاء لقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، مما يجعله أول لقاح متاح في اليابان لهذه الفئة العمرية.

من المتوقع مناقشة ما إذا كان يجب بذل جهود لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا ضد فيروس كورونا في اجتماع لجنة وزارية مختلفة يوم الأربعاء المقبل.

تهدف الحكومة إلى البدء في تلقيح هؤلاء الأطفال في وقت مبكر من شهر مارس/ آذار.

استمر العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الارتفاع بشكل قياسي في الأيام الأخيرة، حيث ينتشر متحور أوميكرون بشكل متسارع.

تنتشر العدوى أيضًا بين الأطفال الصغار غير المطعمين. من حوالي 160.000 شخص مصاب بالفيروس بين 12 يناير/ كانون الثّاني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)