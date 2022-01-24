اليابان تسعى إلى وقف استخدام كبسولات الأسمدة البلاستيكية

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قال الاتحاد الوطني الياباني للجمعيات التعاونية الزراعية، واثنتان من مجموعات صناعة الأسمدة، يوم الجمعة، إنهم يهدفون إلى إنهاء استخدام الكبسولات البلاستيكية التي تحتوي على الأسمدة بحلول عام 2030.

تستخدم كبسولات الأسمدة الصغيرة بشكل أساسي في زراعة الأرز. وجدت دراسة أجرتها مجموعة معنية بالبيئة العام الماضي أن هذه الكبسولات تمثل 15% من ما يقدر بـ 157 طنًا من البلاستيك الدقيق بحجم 5 مليمترات أو أقل يتم تصريفها في المحيط كل عام.

يستخدم العديد من مزارعي الأرز الأسمدة المغلفة دون أن يعرفوا أن الكبسولات مصنوعة من البلاستيك، لأنها تساعد المستخدمين على توفير الوقت لإضافة الأسمدة بفضل ميزاتهم المتمثلة في إطلاق محتوى الروث تدريجياً في التربة ومنع تسرب الكثير من المحتوى إلى المياه الجوفية .

أثناء تحديد هدف الاستخدام الصفري، سيحاول الاتحاد الوطني الياباني للجمعيات التعاونية الزراعية، والمجموعتان إبلاغ جميع المستخدمين بأن الكبسولات بلاستيكية، وتنفيذ تدابير للحفاظ على بقاء الكبسولات في الحقول، وتطوير منتجات بديلة.

قال أشخاص مطلعون على الوضع إن وزارة الزراعة ستدعم جهود الأطراف الثلاثة من خلال دعوة الحكومات المحلية ومجموعات الصناعة المعنية الأخرى إلى التعاون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)