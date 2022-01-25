تصريحات رئيس اللجنة الحكومية الاستشارية بخصوص أوميكرون تحدث بلبلة في اليابان

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أثارت التعليقات الأخيرة لرئيس لجنة الحكومة اليابانية الاستشارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا شيغيرو أومي، والتي تشير إلى أنه من المهم تقييد عدد الأشخاص في التجمعات أكثر من التركيز على حركة الناس في التعامل مع المتحور أوميكرون، ضجة بين المسؤولين.

وقال إن الجهود الرامية للحد من عدد الأشخاص في التجمعات الاجتماعية، بدلا من تلك التي تهدف إلى حظر جميع الأشخاص، ستكون المفتاح الرئيسي لمنع تفاقم الجائحة بشكل فعال.

قال أومي: ”لا داعي للبقاء في المنزل“. وقال ”بغض النظر عن مدى ازدحام تقاطع شيبويا، فإن معظم الناس لن يصابوا بالعدوى“ في إشارة إلى المعبر المزدحم الشهير في طوكيو.

وأضاف أومي أن التحاليل التي أجريت على مسارات العدوى للمتحور أوميكرون أظهرت أن العدوى قد حدثت في معظم الأحيان عندما تجمع الكثير من الأشخاص وتناولوا الطعام وتحدثوا بصوت عال في أماكن سيئة التهوية. وأشار إلى أن إجراءات مكافحة الفيروس ينبغي أن تركز على هذه الأوضاع شديدة الخطورة.

أثارت تصريحات أومي ضجة في الحكومة لأنها أعطت انطباعًا بأنها تتجه نحو تخفيف القيود على تحركات الناس، على الرغم من أنه يعتقد أن أوميكرون قابل للانتقال بثلاث إلى أربع مرات أكثر من دلتا.

جاءت تعليقاته بعد أن طلبت الحكومة من الأشخاص في المناطق التي تم وضعها في شبه حالة طوارئ تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة مع السماح بتناول الطعام في مجموعة من خمسة أشخاص أو أكثر ممن ثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)