اليابان تستمر في تسجيل إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا

أخبار اليابان

بلغ العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان 50،023 حالة يوم الأحد، لتظل أعلى من 50 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.

تضاعف العدد الإجمالي تقريبًا عن الأسبوع السابق، عندما تم الإبلاغ عن 25640 حالة.

تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بين مرضى فيروس كورونا. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بأعراض خطيرة 6 أشخاص من يوم السبت ليصل إلى 430.

وأكدت طوكيو 9468 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تجاوز عددها اليومي 9000 حالة لليوم الثالث على التوالي. وكان الرقم أكثر من ضعف العدد الإجمالي الذي تم تسجيله قبل أسبوع عند 4172.

وشملت الحالات الجديدة في العاصمة اليابانية يوم الأحد 2411 شخصا في العشرينات من العمر و 2296 تحت سن العشرين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)