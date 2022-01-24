رئيس الوزراء الياباني يتعهد بحصول الآباء العزاب والأمهات العزباوات على المنح الحكومية

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن حكومته ستناقش سبل ضمان حصول الأباء العزاب والأمهات العزباوات على 100 ألف ين التي تمثل المنح الحكومية المقدمة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل.

جاءت تصريحات كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية في مجلس النواب الياباني، وتم سؤاله عن احتمال أن الوالد الذي يربي الطفل بالفعل قد يستطيع الحصول على المنحة الحكومية بعد الطلاق.

قال كيشيدا: ”سمعنا أن من لديهم حضانة أطفال لم يتمكنوا من استلام الأموال لأسباب مختلفة“. وقال ”سنراجع البرنامج لتصحيح الظلم ولضمان وصول الأموال إلى هؤلاء الآباء والأمهات“.

في اجتماع مجلس النواب، قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي إن الحكومة ستدرس ما إذا كانت ستوصي بموقع منجم الذهب سادو في محافظة نييغاتا، وسط اليابان، على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي العالمي، بطريقة شاملة.

وقال هاياشي ”سننظر في الأمر بطريقة شاملة من وجهة نظر ما هي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق هذا الأمر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)