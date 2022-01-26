اكتشاف المزيد من الأخطاء في وثائق مسودة ميزانية الحكومة اليابانية واعتذار رئيس الوزراء

أخبار اليابان

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه تم العثور على أخطاء في إجمالي أربعة أماكن إضافية في المواد المرجعية المرفقة بمشروع ميزانية الحكومة اليابانية للعام المالي 2022.

وقال سوزوكي في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس النواب، إن الأخطاء الإضافية وردت في الوثائق التي أعدتها وزارات العدل والتعليم والأراضي.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في الاجتماع إن الأخطاء ”مؤسفة للغاية وأنا أعتذر مرة أخرى“.

قال كيشيدا إنه أصدر تعليمات للوزارات الحكومية بمنع تكرار حدوث مشاكل مماثلة.

وقال وزير الشؤون الداخلية ياسوشي كانيكو، في اجتماع للجنة ذاتها، يوم الاثنين، إنه تم العثور على أخطاء متعددة في مثل هذه المواد التي قدمتها وزارته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزيةـ جيجي برس)