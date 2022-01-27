اليابان تحصن الأطفال ضد كورونا مجانا

أخبار اليابان

وافقت لجنة وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء على خطة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنة ضد فيروس كورونا مجانًا.

وافقت الوزارة يوم الجمعة على لقاح كورونا من شركة فايزر للاستخدام في تحصين الأطفال. سيتم استيراد اللقاح إلى اليابان في فبراير/ شباط وستبدأ التطعيمات في وقت مبكر من مارس/آذار.

وفشلت اللجنة يوم الأربعاء في التوصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت ستفرض على الأوصياء التزامًا ببذل جهد لتطعيم هؤلاء الأطفال ضد كورونا. وستجتمع اللجنة مرة أخرى الشهر المقبل لمناقشة الأمر.

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، باستثناء الأمهات الحوامل، ملزمون حاليًا ببذل جهد لتلقي لقاحات كورونا. التطعيمات ليست إلزامية ويمكن للناس تلقي التطعيمات مجانًا.

أخبر هيرويوكي موريوتشي، عضو جمعية طب الأطفال اليابانية والأستاذ بجامعة ناغاساكي، اللجنة أن تطعيم الأطفال سيكون مفيدًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)