اليابان توسيع نطاق حالة شبه الطوارئ للسيطرة على كورونا

أخبار اليابان

دخل قرار الحكومة اليابانية بتوسيع نطاق حالة شبه الطوارئ حيز التنفيذ في 18 محافظة أخرى يوم الخميس كجزء من جهود الحكومة الحثيثة للسيطرة على الانتشار المتسارع متحور أوميكرون.

في المناطق التي يغطيها القرار، يُطلب من المطاعم والحانات بشكل أساسي الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً، في حين أن تلك المعتمدة من قبل الحكومات المحلية التي تتخذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا يمكن أن تظل مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً. يقتصر تناول الطعام بشكل جماعي على 4 أشخاص لكل طاولة من حيث المبدأ.

المحافظات الـ 18 هي هوكايدو، أوموري، ياماغاتا، فوكوشيما، إيباراكي، توتشيغي، إيشيكاوا، ناغانو، شيزوؤكا، كيوتو، أوساكا، هيوغو، شيماني، أوكاياما، فوكوؤكا، ساغا، أويتا، وكاغوشيما. سيظل القرار ساريًا حتى 20 فبراير/ شباط.

تم تمديد فترة شبه الطوارئ لمحافظات هيروشيما ،ياماغوتشي، وأوكيناوا التي بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني حتى 20 فبراير/ شباط، والتي كان من أن تنتهي في نهاية الشهر.

يشمل القرار الآن 34 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)