اليابان تحدث استراتيجية الأمن القومي الخاصة بها

أخبار اليابان

استمعت الحكومة اليابانية إلى آراء خبراء الأمن القومي يوم الأربعاء كجزء من العمل لتحديث وثائق الدفاع الرئيسية الثلاث للبلاد.

تخطط الحكومة لاعتماد تحديثات لاستراتيجيتها للأمن القومي وإرشادات برنامج الدفاع الوطني وبرنامج الدفاع متوسط ​​المدى في وقت لاحق من هذا العام.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن النقطة المحورية للمناقشات ستكون حول ما إذا كانت البلاد ستكتسب القدرة على مهاجمة قواعد العدو.

أشار رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إلى استعداده للسماح للبلاد بامتلاك قدرة الهجوم على قواعد العدو. وقال في اجتماع برلماني الأربعاء ”لن نستبعد أي خيارات وسننظر في الأمر من وجهة نظر واقعية“.

تضمنت مناقشات الأربعاء بين المسؤولين الحكوميين جلسات استماع مع وزير الدفاع السابق ساتوشي موريموتو بالإضافة إلى شوتارو ياتشي وشيغيرو كيتامورا، الأمناء العامون السابقون لأمانة الأمن القومي. وقد تلقى كيشيدا من أحد المشاركين الدعم لسياسته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)