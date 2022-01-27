كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

قال الجيش الكوري الجنوبي يوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على ما يبدو في البحر قبالة ساحلها الشرقي في سادس جولة من التجارب الصاروخية هذا الشهر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لما تفترض أنها لصاروخين باليستيين في حوالي الثامنة صباح الخميس بالتوقيت المحلي بالقرب من هاههونج على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية

وأطلقت القذائف في حوالي الساعة الثامنة صباحا (11 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش) من منطقة حول مدينة هامهونج الشرقية.

يقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل المقذوفات.

أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز بشكل متكرر منذ مطلع العام. أحدث مجموعة من عمليات الإطلاق هي السادسة هذا العام.

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى من هامهونغ أيضًا في أغسطس / آب 2019.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)