أكثر من 10 آلاف جريمة إلكترونية في اليابان في 2021

أخبار اليابان

أظهرت أحدث البيانات أن عدد الجرائم الإلكترونية التي اعتقلت الشرطة اليابانية بسببها أو اتخذت إجراءات أخرى ضد المشتبه بهم تجاوز 10000 حالة في عام 2021 لأول مرة على الإطلاق.

وصل الرقم إلى 12275، بزيادة 24.3٪ عن العام السابق، وفقًا للبيانات الأولية التي قدمتها وكالة الشرطة الوطنية. كما وصل عدد مرات الوصول إلى الشبكة المشبوهة التي اكتشفتها الشرطة إلى مستوى قياسي.

وقال مسؤول بالوكالة ”تهديدات الفضاء الإلكتروني أصبحت خطيرة“.

من بين قضايا الجرائم الإلكترونية، زاد الاحتيال بشكل ملحوظ، على ما يبدو لأن المعاملات عبر الإنترنت والمدفوعات غير النقدية انتشرت بسبب التقدم في الرقمنة وأزمة فيروس كورونا الجديد.

كانت هناك حالات قام فيها المشتبه بهم بسرقة الأصول المشفرة من الضحايا من خلال عرض صفقات عليهم لتبادل أصولهم بأصول مشفرة لا يتم تداولها في الواقع.

(المص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)