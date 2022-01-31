محتجز الرهائن في محافظة سايتاما اليابانية يقول إنه كان ينوي الانتحار

أخبار اليابان

أفادت مصادر بالشرطة، السبت، أن رجلاً اعتقل بعد 11 ساعة من المواجهة القاتلة مع الرهائن في محافظة سايتاما شمال طوكيو، أشار إلى أنه كان ينوي الانتحار بعد قتل مقدمي الرعاية الطبية لوالدته التي توفيت قبل يوم من الحادث.

وهجم الرجل على ثلاثة زائرين من عمال الرعاية الطبية وقتل أحدهم بالرصاص في مواجهة دامت 11 ساعة بدأت في حوالي الساعة الـ9 مساء بالتوقيت المحلي مساء الخميس وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

أرسلت إدارة شرطة محافظة سايتاما الرجل، هيروشي واتانابي، 66 عامًا، إلى النيابة العامة في نفس اليوم، بعد تغيير التهمة الموجهة إليه من محاولة القتل إلى القتل.

في الحادث، أصيب الطبيب جونئيتشي سوزوكي، 44 عامًا، برصاصة في صدره وتأكدت وفاته لاحقًا.وأفادت التقارير بأن معالجا فيزيائيا آخر يبلغ من العمر 41 عاما أصيب بطلق ناري في بطنه من قبل واتانابي ولا يزال فاقدا للوعي.

كانت والدة واتانابي البالغة من العمر 92 عامًا تستخدم خدمة الرعاية المنزلية في العيادة حتى وفاتها بسبب المرض يوم الأربعاء. ومساء الخميس، زار الطبيب وستة موظفين آخرين في العيادة منزل المشتبه به بناء على طلبه.

وبحسب المصادر، فقد أبلغ واتانابي المحققين أنه كان يفكر في الانتحار، ولم يكن يتوقع أي خير بعد وفاة الأم، لكنه خطط أيضًا لقتل الطبيب والآخرين بدلاً من الموت وحده.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)