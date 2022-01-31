محافظِة طوكيو تراقب عن كثب تحركات الحكومة اليابانية بخصوص حالة طوارئ كورونا

أخبار اليابان

أشارت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو يوم الأحد إلى أنها تراقب عن كثب تحركات الحكومة اليابانية بشأن مراجعة محتملة لشروط إعلان حالة طوارئ كورونا.

وفي إشارة إلى أن قرار إصدار حالة الطوارئ ستتخذه الحكومة المركزية بناءً على قانون ذي صلة، قالت كويكي للصحفيين، ”أريد أن أتلقى شرحًا شاملاً من الدولة خاصةً حول كيفية تخطيطها للتعامل مع سرعة انتشار المتحور أوميكرون البديل“.

أدلت كويكي بهذه التصريحات بعد أن قالت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إنها طلبت من الحكومة الوطنية مراجعة شروط إعلان حالة الطوارئ وإجراءاتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من خلال وضع خصائص المتحور أوميكرون في الاعتبار.

توقّعت حكومة مدينة طوكيو أن تنظر في حالة الطوارئ بمجرد وصول معدل الإشغال لأسرّة المستشفى لمرضى كورونا في العاصمة اليابانية إلى 50٪. واستقر المعدل عند 48.5٪ حتى يوم الأحد.

وردا على سؤال حول التقدم المحرز في مناقشات حكومة العاصمة بشأن إمكانية طلب إعلان حالة الطوارئ، قالت كويكي: ”تشمل أسرة المستشفيات الخاص بحالات مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة وتلك الخاصة بالمرضى المصابين بأعراض متوسطة. لقد قلنا أننا سنتوقف لكنها لن توقف الأنشطة الاجتماعية، لذلك سننظر في الأمر بشكل شامل “.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)