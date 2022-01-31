كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى

أخبار اليابان

قالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية اليوم الإثنين إن كوريا الشمالية أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز هواسونغ -12 يوم الأحد، مما يؤكد دقة وأمن وفعالية نظام الأسلحة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ أطلق باستخدام أعلى زاوية لنظام الإطلاق من الجزء الشمالي الغربي من البلاد باتجاه بحر اليابان مراعاة لأمن الدول المجاورة.

وأبلغت حكومتا كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى (IRBM)، حيث قال مسؤولون في طوكيو إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 2000 كيلومتر (1243 ميلًا) بمدى 800 كيلومتر (497 ميلا)، قبل السقوط في المياه قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الإطلاق كان يهدف إلى التقييم الانتقائي للصاروخ الذي يتم إنتاجه ونشره وللتحقق من الدقة الشاملة لنظام الأسلحة.

ويبدو أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يحضر مراسم الإطلاق. رصدت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأحد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط ​​المدى.

يُعتقد أن صاروخ هواسونغ -12 يصل مداه إلى 5000 كيلومتر ويمكنه ضرب أراضي الولايات المتحدة في غوام في المحيط الهادئ. اختبرت كوريا الشمالية إطلاقه ثلاث مرات في عام 2017.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)